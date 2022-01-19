В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за психическое насилие

Первый заместитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психическое насилие. Ее слова приводит РИА Новости.

Она выразила надежду, что ко второму чтению законопроекта о наказании за побои будет рассмотрено наказание за применение психического насилия.

Ранее депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на повторные преступления в отношении несовершеннолетних.

Отмечается, что законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за преступления против половой свободы несовершеннолетних, был разработан партией «Единая Россия». 17 января его поддержал комитет Госдумы по государственному строительству.