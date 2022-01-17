Госдума приняла поправку в УК о пожизненном наказании для педофилов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку в Уголовный кодекс, согласно которой за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет грозить пожизненное заключение. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующей редакции статьи 57 УК России («Пожизненное лишение свободы»), пожизненное лишение свободы устанавливают за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Ранее «Единая Россия» подготовила законопроект о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Он принят в первом чтении. Согласно изменениям, которые предлагает партия, наказание за повторное преступление по этой статье станет пожизненным.