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Семерых мигрантов задержали за разбойное нападение на россиянина

РЕН ТВ: в Москве семеро иностранцев избили мужчину и забрали у него 100 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве семеро иностранных граждан в возрасте от 21 до 29 лет задержаны за разбойное нападение на 27-летнего москвича. Об этом в среду, 19 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, преступление было совершено 15 января. Пострадавший приехал в гараж к другу, у которого накануне произошел конфликт с мигрантами. В тот момент, когда молодой человек выбирал запчасти, в помещение ворвались семеро неизвестных и начали избивать его, после чего отобрали сумку, в которой лежало 100 тысяч рублей, дорогие часы и документы, а затем затолкали в багажник автомобиля. Спустя некоторое время злоумышленники высадили москвича из машины и скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и гематомы мягких тканей головы и лица. После этого он позвонил в полицию. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

17 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант попытался изнасиловать российскую школьницу в торговом центре.

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Елизавета Новикова
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