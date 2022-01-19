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Экономист оценил риски падения рубля

Экономист Жильников: рубль может упасть до 80 за доллар из-за геополитики и инфляции

Фото: Pixabay

Главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников оценил риски падения рубля. Его слова передает агентство «Прайм».

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По словам Жильникова, рубль может упасть до 80 за доллар при повышении ценового риска или снижении котировки нефти до 60 долларов за баррель, однако он считает это маловероятным. «Рассматривая цикличность после резких ослаблений рубля, мы видим, что коррекция происходила, в основном, без компенсирования всех потерь. Затяжные падения рубля сопровождаются в среднем двухнедельной коррекцией», — отметил эксперт.

Он уверен, что на рубль давят геополитика, внешний фон динамики фондовых рынков США и цены на нефть, при этом один из долгоиграющих факторов обесценения рубля — это инфляция. Жильников напомнил, что с 1 января по 10 января она ускорилась в два раза относительно декабрьского показателя.

Ранее старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин назвал россиянам три способа надежно вложить финансы. Ганелин считает, что безопаснее всего инвестировать в недвижимость, доллары и золото. Особенно это работает при долгосрочном планировании. «Недвижимость традиционно считается хорошей защитой от инфляции. На длинном горизонте, за десять лет, к примеру, цены на недвижимость в среднем росли на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период», — отметил специалист.

Марина Совина
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