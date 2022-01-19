Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах за 725 рублей

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в дешевом украшении массмаркетового бренда Accessorize. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

Известно, что 40-летняя Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям посетили Музей подкидышей (The Foundling Museum), который расположен в Лондоне. Знаменитость появилась на публике в голубом пальто, а также черных водолазке и прямых брюках марки Jigsaw стоимостью 130 фунтов стерлингов (13,4 тысячи рублей). В качестве обуви она выбрала туфли-лодочки в тон наряда.

Помимо этого, королевская особа надела крупные серьги Accessorize, цена которых составляет семь фунтов стерлингов (725 рублей). Журналисты издания отмечают, что на данный момент упомянутый аксессуар полностью распродан на сайте компании. На размещенных кадрах видно, что в руках жена принца Уильяма держит защитную маску.

В октябре Кейт Миддлтон выполнила королевские обязанности в старом наряде. Фотографы запечатлели ее в платье длины макси в мелкую клетку массмаркетового бренда Zara. Уточнялось, что стоимость вещи составляет 16 фунтов стерлингов (1660 рублей) с учетом скидки. Герцогиня уже появлялась в нем на публике в январе 2020 года.