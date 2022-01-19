Россиянам разъяснили новые правила въезда в Египет

Власти Египта разъяснили российским путешественникам, планирующим отдых в республике, новые правила въезда в страну с 22 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полученный циркуляр Минздрава Египта.

В документе говорится, что все въезжающие в страну туристы обязаны иметь при себе один из установленных документов на выбор: сертификат о прививке (со времени получения второй дозы должно пройти не менее 14 суток), отрицательные результаты ПЦР или экспресс-теста на антиген к COVID-19, сделанные более чем за 72 часа до прилета. При этом правило не распространяется на детей младше 12 лет.

Уточняется, что при несоответствии предоставляемых документов установленным правилам проводится экспресс-тест на антиген. «В случае его положительного результата иностранцам делают еще один тест — ID NOW, если и он также окажется позитивным, то пассажира возвращают в страну, откуда он прибыл», — сообщается в циркуляре.

Для отдыхающих, прибывающих в аэропорты курортных городов Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Хургада, Таба, Луксор, Асуан установлены более мягкие правила. «Если экспресс-тест покажет положительный результат, то пассажиру разрешается провести пятидневный карантин в гостинице, где он остановился», — указано в документе. На шестой день путешественник должен сдать повторный ПЦР-тест. В случае отрицательного результата турист сможет продолжить отдых, при положительном — придется повторно самоизолироваться еще на пять дней.

Ранее в январе эксперты туристической отрасли предупредили россиян о «запредельной» стоимости путевок в Египет весной. Так, стало известно, что цены на отдых в республике на майские праздники резко выросли по сравнению с Новым годом.