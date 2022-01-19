Названы последствия операции ОДКБ в Казахстане для России и русской общины

Cтарший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью «Ленте.ру» назвал последствия миротворческой операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан для России и русской общины республики.

«Москва помогла Нур-Султану в сложной ситуации, это стало позитивным психологическим моментом, но реальных инструментов более сильного влияния не появилось. Пока серьезных изменений в отношениях двух стран нет, ситуация приблизительно такая же, что была и до кризиса», — заявил политолог.

По его словам, если ситуацию в Казахстане удастся стабилизировать, это будет способствовать российским интересам в регионе. «Через Казахстан у России лежат сухопутные связи с другими партнерами по Центральной Азии. Соответственно, от ситуации в Казахстане зависят и контакты с другими республиками региона, и реализация стратегии на афганском направлении», — утверждает Притчин.

Что касается последствий для русских жителей Казахстана, то, как отмечает эксперт, во время протестов не звучали националистические требования. «Не было и каких-то негативных инцидентов с участием миротворцев, которые бы дали повод обвинять русских Казахстана в чем бы то ни было. Так что явных негативных последствий для русских не просматривается», — добавил он.

Ранее Министерство обороны России заявило, что все миротворческие подразделения ОДКБ вернулись из Казахстана.