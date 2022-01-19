Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названы последствия операции ОДКБ в Казахстане для России и русской общины

Политолог Притчин: у казахов не было повода обвинять русских в ходе протестов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Cтарший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью «Ленте.ру» назвал последствия миротворческой операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан для России и русской общины республики.

«Москва помогла Нур-Султану в сложной ситуации, это стало позитивным психологическим моментом, но реальных инструментов более сильного влияния не появилось. Пока серьезных изменений в отношениях двух стран нет, ситуация приблизительно такая же, что была и до кризиса», — заявил политолог.

По его словам, если ситуацию в Казахстане удастся стабилизировать, это будет способствовать российским интересам в регионе. «Через Казахстан у России лежат сухопутные связи с другими партнерами по Центральной Азии. Соответственно, от ситуации в Казахстане зависят и контакты с другими республиками региона, и реализация стратегии на афганском направлении», — утверждает Притчин.

Что касается последствий для русских жителей Казахстана, то, как отмечает эксперт, во время протестов не звучали националистические требования. «Не было и каких-то негативных инцидентов с участием миротворцев, которые бы дали повод обвинять русских Казахстана в чем бы то ни было. Так что явных негативных последствий для русских не просматривается», — добавил он.

Ранее Министерство обороны России заявило, что все миротворческие подразделения ОДКБ вернулись из Казахстана.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Оценены итоги первого года президентства Байдена
Названы самые популярные направления для путешествий в 2022 году
Южная Корея показала конкурента российского «Спрут-СДМ1»
Дженнифер Лопес снялась в кожаном бюстгальтере и удивила фанатов
США задумали ограничить ввоз в Россию одного товара
Российского блогера задержали в сауне по делу об убийстве и краже
Повар раскрыл главный секрет приготовления идеально хрустящего картофеля
Россияне назвали самый запомнившийся поступок Байдена за год у власти
Ценам на квартиры в России спрогнозировали стабильность
Спрогнозировано исчезновение пластиковых банковских карт в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter