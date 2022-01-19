Польша построит американские вертолеты для Филиппин

Польский завод PZL Mielec (подразделение Sikorsky Aircraft Corporation) получил контракт на производство 32 многоцелевых вертолетов Sikorsky S-70i Black Hawk. Предприятие поставит Филиппинам машины американской разработки в рамках контракта на сумму 630 миллионов долларов. Об этом сообщает Defence24 со ссылкой на министра обороны Филиппин Делфина Лорензана.

Контракт подписали 28 декабря. По условиям соглашения Польша поставит первые пять вертолетов в 2023 году, а в 2024 и 2025 году производитель поставит по десять вертолетов. Еще семь машин Филиппины получат в 2026 году. Также Польша передаст запасные части, оборудование для обслуживания вертолетов и обеспечит подготовку персонала.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что филиппинские S-70i активно применяли во время ликвидации последствий тайфуна «Одетта». Новые машины заменят вертолеты Bell UH-1, обслуживание которых нерентабельно.

Ранее журнал Flight Global выпустил справочник World Air Forces 2022. В издании отметили, что в мире находится более 19 тысяч военных вертолетов, а самой распространенной машиной остается Black Hawk.

В ноябре в США начали испытания пушки для перспективного вертолета. Орудие General Dynamics XM915 установили на модифицированный UH-60 Black Hawk, который используют для испытания отдельных узлов.