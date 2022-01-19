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В российском регионе введут самоизоляцию для части жителей

Власти Крыма вводят обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет с 24 января

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Крыма вновь ужесточили ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в среду внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности и опубликованы на сайте властей российского региона.

В соответствии с документом, с 24 января 2022 года и до особого распоряжения для части местных жителей вводится режим обязательной самоизоляции. Ограничение коснется граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Покидать места проживания они могут только случае острой необходимости, к месту проведения вакцинации против COVID-19, а также в магазин.

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Кроме того, руководителям организаций и предприятий рекомендовано перевести 50 процентов сотрудников на удаленку. Приостанавливается также проведение профессиональных медосмотров взрослых и детей.

По данным оперштаба на 19 января, в России за прошедшие сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса, 199 из них — в Крыму. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 899 411.

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Евгения Куликова
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