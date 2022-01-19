В центре Ниццы произошла стрельба

В центре города Ницца на юге Франции произошла стрельба, погиб один человек. Об этом сообщает местная газета Nice Matin.

Полиция оцепила район Бюффа. Улица закрыта для движения транспорта. Правоохранители ищут злоумышленника, который успел скрыться с места преступления.

В августе 2021 года мужчина во французском городе Сент-Этьене открыл огонь по сотрудникам полиции. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о двух предполагаемых нарушителях. По прибытии на место правоохранителями были обнаружены двое мужчин, сидящие в автомобиле.

Один из них был задержан сразу, а другой попытался сбежать. Он открыл огонь по стражам порядка. Полицейские не пострадали, однако мужчина был серьезно ранен в живот и ногу. На него надели наручники, а затем вызвали скорую помощь.