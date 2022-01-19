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Покурившего электронную сигарету 11-летнего россиянина увезли в больницу

В Новосибирске 11-летнего школьника госпитализировали после курения электронной сигареты

Фото: Shutterstock

В Новосибирске 11-летний россиянин покурил электронную сигарету. После этого школьнику стало плохо и его увезли в больницу, сообщает Следственный комитет по Новосибирской области.

Инцидент произошел 17 января. По предварительным данным, мальчик, находясь на автобусной остановке, почувствовал себя плохо после курения электронной сигареты. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали. Сейчас он лечится дома.

«Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята электронная сигарета, по ее жидкости назначена химическая экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее врач-пульмонолог Нелли Бахарева оценила вероятность смерти после курения вейпа. По ее мнению, летальный исход от употребления этой электронной сигареты может наступить только при наличии сопутствующих заболеваний. Она отметила, что при курении вейпа происходит интоксикация организма, однако он не опаснее обычных сигарет.

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Никита Абрамов
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