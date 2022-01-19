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Вице-премьер Словакии заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Вице-премьер Словакии Сулик: санкции против Москвы из-за Крыма приносят вред

Фото: Richard Sulík / Reuters

Санкции, введенные Евросоюзом против Москвы из-за включения Крыма в состав России, несут вред. Об этом рассказал вице-премьер Словакии Рихард Сулик, передает Pravda.

Политик заявил о невозможности возвращения полуострова Украине. «Страны должны между собой торговать. Некоторые наши [словацкие] экспортеры понесли ущерб [от антироссийских санкций]. Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым [Украине]. Нужно смотреть вперед и строить отношения [с Россией]», — указал Сулик.

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Вице-премьер отметил, что его взгляды «за закрытыми дверями» разделяют и некоторые страны-члены ЕС. Он подчеркнул, что ситуация на российско-украинской границе негативно отражается на отношениях государств сообщества с Россией.

В декабре 2021 года во время своего выступления в Европарламенте депутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что считает Крым частью России. Главной причиной этому он назвал референдум, на котром жители полуострова проголосовали за его включение в состав российских территорий. Политик отметил, что на Украину не хлынула волна мигрантов из Крыма, как это часто бывает при военном захвате.

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Анжелика Бережная
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