Мегасделка Microsoft обрушила акции ее конкурента

После того как Microsoft объявила о мегасделке по покупке игровой компании Activision Blizzard акции конкурента американской корпорации — японской Sony — рухнули на 13 процентов, и ее капитализация упала на 20 миллиардов долларов за день. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как пишет Bloomberg, падение ценных бумаг Sony стало крупнейшим с 2008 года. Дело в том, что покупка Activision дает Microsoft доступ к впечатляющему набору игр, включая Call of Duty, Diablo и World of Warcraft. А именно игры для приставок PlayStation и сетевые сервисы приносят Sony до 30 процентов выручки. «Sony столкнется с огромным вызовом, чтобы выстоять самостоятельно в этой войне на истощение», — констатировал представитель компании Asymmetric Advisors, которая специализируется на анализе японского фондового рынка.

О сделке Microsoft с Activision Blizzard на 68,7 миллиарда долларов стало известно 18 января. После этого акции Activision Blizzard подорожали почти на 40 процентов.

Студия Activision Blizzard создала такие известные игровые серии, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.