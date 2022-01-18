Microsoft купит издателя Call of Duty и World of Warcraft

Microsoft анонсировала покупку студии Activision Blizzard. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Невероятно приятно объявить о том, что Microsoft приобретает Activision Blizzard», — сообщил глава Xbox Фил Спенсер. Представитель корпорации отметил, что пока сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming продолжат работать независимо друг от друга. Затем студия будет подчиняться напрямую Спенсеру.

«После закрытия сделки мы предложим как можно больше игр Activision Blizzard в рамках подписок Xbox Game Pass и PC Game Pass — как новые игры, так и игры из невероятного каталога Activision Blizzard», — подчеркнул топ-менеджер Microsoft. Студия Activision Blizzard создала такие известные игровые серии, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.

По информации источников издания The Wall Street Journal, которое первым сообщило о намерениях Microsoft купить Activision Blizzard, сделка оценивается в 68,7 миллиарда долларов.

Осенью 2020 года Microsoft анонсировала приобретение студии Bethesda Softworks — создателей серий Fallout и DOOM. По информации Bloomberg, речь шла о сумме в 7,5 миллиарда долларов.