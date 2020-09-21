Microsoft купит создателей Fallout и DOOM

Microsoft анонсировала приобретение студии Bethesda Softworks. Об этом сообщается в официальном блоге Xbox.

В сообщении говорится, что ZeniMax Media — материнская компания Bethesda — заключила с Microsoft соответствующее соглашение. По словам руководителя игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера (Phil Spencer), «признанная критиками» студия и группа из 2300 человек по всему миру пополнят команду Xbox. Спенсер уточнил, что купленная корпорацией американская студия одной из первых поддержала Xbox Game Pass, предлагала свои игры новой аудитории на разных устройствах, активно инвестировала в передовые игровые технологии.

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Студии Bethesda создали такие известные игровые серии, как The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Quake, Starfield. Среди них Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, Arkane, MachineGames и другие. «Мы будем добавлять легендарные франшизы Bethesda в Xbox Game Pass и на ПК», — подытожил Спенсер.

Поглощение ZeniMax Media в своем Twitter-аккаунте поприветствовал глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). «Три миллиарда человек ищут в играх способ развлечься, найти единомышленников и добиться определенных достижений. Наша цель — расширить возможности каждого из них», — заключил Наделла.

Корпорация не раскрыла подробностей о поглощении ZeniMax Media и не рассекретила, во сколько ей обошлась сделка. По информации Bloomberg, сделка оценивается в 7,5 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем компания заплатила за права на игровую линейку Minecraft в 2014 году.

Bethesda Softworks основана в 1986 году. В 1999-м студия вошла в состав медиакомпании ZeniMax Media. Наиболее известными продуктами Bethesda являются серии The Elder Scrolls, DOOM, Fallout, Quake и другие игровые франшизы.