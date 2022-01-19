Россиянка назвала главные ошибки при покупке экскурсий в Египте

Россиянка отдохнула в Египте и назвала худшие экскурсии по стране, которые предлагают приобрести туристам. Своим мнением она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, главная ошибка — это покупка экскурсий у отельных гидов и туроператоров, из-за большой переплаты. Автор пояснила, что аналогичные программы можно найти самостоятельно в интернете по более низкой стоимости. «И вас также заберут из отеля, привезут и провезут по тем же местам», — добавила она.

Также путешественница порекомендовала отказаться от сафари. По ее словам, гиды обещали ей катание на квадроциклах и багги, посещение деревни бедуинов, шоу-программу и ужин на закате, однако ожидания не соответствовали реальности — пустыня оказалась грязной, туристов катали на квадроциклах в среднем по 20 минут на ее окраине, а деревня бедуинов вовсе напомнила ей декорации.

«Всех дружной гурьбой заводят посмотреть, как женщина жарит лепешку. Все снимают это на камеру, едят по куску лепешки и идут кататься на верблюдах. Целых пять метров в одну сторону и обратно», — описала она происходящее.

Помимо прочего, россиянка разочаровалась вечерним шоу, сравнив его с постановкой в детском лагере, которую пришлось ждать целый час. Тем не менее блогерша посоветовала посетить Луксор, куда из Хургады добираться удобней, чем до Каира или Александрии. «Достопримечательностей масса: Карнакский храм, Луксорский храм, гробница царей, где находится граница Тутанхамона», — отметила она.

Ранее в январе эксперты туристической отрасли предупредили о резком росте цен на туры в Египет в майские праздники. По словам турагентов, отдых в отеле категории пять звезд на троих взрослых и одного ребенка на восемь дней может обойтись в 480 тысяч рублей.