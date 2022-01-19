В европейской стране молодежи помогут переехать от родителей

Испанское правительство будет ежемесячно выплачивать 250 евро (284 доллара) молодым людям с низким доходом, чтобы помочь им с арендой недвижимости. Об этом сообщает Reuters.

Министр транспорта, мобильности и городской повестки Ракель Санчес заявила, что испанцы в возрасте до 35 лет и с годовым доходом ниже 24 318 евро могут запросить ежемесячную субсидию на аренду квартиры в течение двух лет. Таким образом правительство хочет мотивировать молодежь переезжать от родителей. Министр назвала выделяемую ежемесячно сумму «важным шагом к тому, чтобы цены на жилье перестали быть препятствием для эмансипации молодежи».

Согласно официальным данным, Испания является одним из лидеров в Европе по самой высокой доле молодых людей, живущих с родителями. Около 55 процентов граждан страны в возрасте 25-29 лет живут с родственниками — это на 6,5 процентных пункта больше, чем в 2013 году. Такие высокие показатели связаны с уровнем безработицы — до 29 процентов испанцев в возрасте до 25 лет регистрируются как безработные.

При этом представитель крупнейшего в стране портала недвижимости Idealista Франсиско Инарета считает, что субсидия может оказаться менее эффективной, чем рассчитывает правительство. Это решение может повысить спрос на небольшие квартиры и привести к росту цен на на жилье.

Ранее в январе аналитики назвали стоимость самой дешевой квартиры в Барселоне. В декабре 2021 года самое доступное жилье в промышленном и торговом центре Испании обошлось бы в 18 миллионов рублей (206 477 евро). За эту сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 56 квадратных метров.