Названа стоимость самой дешевой квартиры в Барселоне

На декабрь 2021 года самая дешевая квартира в Барселоне обошлась бы в 18 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении портала Spain-Real.Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За указанную сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 56 квадратных метров. Жилье находится в районе Орта-Гинардо на северо-востоке испанского города.

Самым дорогим объектом назвали квартиру площадью 600 квадратных метров в районе Сант-Жерваси. Жилье обойдется в 460 миллионов рублей, в стоимость включены четыре парковочных места.

По данным портала, в последнем месяце 2021 года средняя стоимость квартиры в Барселоне достигла 55,7 миллиона рублей. За один квадратный метр в среднем пришлось бы заплатить 657,4 тысячи рублей.

Ранее эксперты Spain-Real.Estate выяснили, что самая дешевая квартира в испанском городе Торревьеха, который называют самым русским в Испании, продается за 2,4 миллиона рублей. Самый дорогой объект оценили в 39,5 миллиона рублей.