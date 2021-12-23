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Названа минимальная стоимость квартиры в самом русском городе Испании

Самую дешевую квартиру в испанской Торревьехе оценили в 2,4 миллиона рублей

Фото: Ralph (Ravi) Kayden / Unsplash

В городе Торревьеха, который называют самым русским в Испании, самая дешевая квартира в декабре 2021-го продается за 2,4 миллиона рублей, следует из материалов портала Spain-Real.Estate, предоставленных «Ленте.ру». Всего на рынке вторичного жилья Торревьехи экспонируется около 930 объектов недвижимости.

По данным риелторов, минимальный бюджет в 2,4 миллиона рублей позволит приобрести квартиру-студию площадью 29 квадратных метров, расположенную в районе Ла Сиеста. Дойти до моря можно за 10 минут.

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2 декабря

Самый дорогой объект в Торревьехе оценивается в 39,5 миллиона рублей — это 182-метровая квартира, расположенная в клубном доме на 20 апартаментов. Расстояние до моря — 50 метров.

Средняя цена предложения жилья в городе к концу 2021-го достигла 19,03 миллиона рублей. При этом средняя стоимость в пересчете за один квадратный метр составляет 211 тысяч рублей, подсчитали специалисты.

Ранее стало известно, что российские инвесторы начали чаще покупать картины и бриллианты вместо недвижимости за рубежом. По данным аналитиков, за январь−август 2021-го российский спрос на предметы искусства вырос на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стали популярнее инвестиции в коллекционное вино.

Нина Ташевская
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