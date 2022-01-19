В Госдуме сравнили Украину с играющими со спичками детьми

Россия наблюдает и делает выводы, как Украина сотрудничает с НАТО и начинает производить у себя турецкие беспилотники. С детьми, которые играют со спичками, Киев сравнил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, перед началом Первой мировой войны были зафиксированы позиции сторон. В данной ситуации «лавина сдвинулась с горы» после выстрела в Сараеве. «Здесь масса поводов и оснований, чтобы ожидать похожего. Войска не разведены на востоке Украины, там масса горючего материала и идиотов, которые считают, что они одним махом семерых могут побивахом, что они сегодня начнут операцию по примеру Азербайджана в Карабахе, по примеру Хорватии в Сербской Краине», — отметил Затулин.

Он добавил, что теперь украинские власти закупили турецкие беспилотники «байрактары» и начали производить их на своей территории. В такой ситуации «взрослые люди вынуждены приноравливаться к поведению детей, играющих со спичками», подчеркнул депутат.

«Проблема не в том, что завтра Украина вступит в НАТО, проблема в том, что НАТО вступило на Украину, там находится, и оно может быть отозвано. Это и может быть результатом переговоров», — сказал Затулин. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине нужно получить нейтральный статус, а также вывести со своей территории иностранных инструкторов.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Россия не ограничится локальной операцией, а попытается захватить максимально большой «кусок» Украины. На это в том числе указывают учения ВС РФ, которые проводятся в Белоруссии.