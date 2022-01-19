Напавшей с ножом на девятилетнего брата школьнице дали условный срок

На Камчатке вынесли приговор шестнадцатилетней девушке, напавшей с ножом на девятилетнего брата в мае 2021 года. Ей дали условный срок. Информацию публикует СУ СК РФ по региону.

Сообщается, что девушка изрезала школьника ножом за шум в квартире, когда они находились в ней без родителей. Она ударила его девять раз, а затем остановилась и вызвала медиков. Ребенка удалось спасти.

Суд принял во внимание то, что она постаралась оказать мальчику помощь и во всем созналась. Ее признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и дали три года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что 49-летний россиянин в Омской области восемь лет назад зарезал брата из-за татуировок и спрятал его тело в колодце. 18 августа 2014 года в ходе совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт — младшему не понравились татуировки, которые во время тюремного заключения сделал себе старший брат. Общение переросло в ссору, закончившуюся поножовщиной.

