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Россиянин предстанет перед судом за убийство брата из-за татуировок

В Омской области дочь убийцы помогла раскрыть преступление восьмилетней давности

Фото: Следственный комитет по Омской области

В Омской области 49-летний россиянин предстанет перед судом за убийство восьмилетней давности. Об этом в четверг, 13 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 августа 2014 года в ходе совместного распития алкоголя между двумя братьями произошел конфликт — младшему не понравились татуировки, которые во время тюремного заключения сделал себе старший брат. Общение переросло в ссору, закончившуюся поножовщиной. Младший нанес смертельное ранение ножом в сердце старшего брата. После этого он спрятал тело в колодце у себя во дворе и позже засыпал.

Обвиняемый и ставшая свидетельницей трагедии супруга никому ничего о случившемся не рассказывали. О произошедшем стало известно благодаря дочери убийцы. Она поделилась своими подозрениями с соседкой, а та немедленно сообщила в полицию. В ходе проверки информация подтвердилась. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Обвиняемый сознался в содеянном.

11 января сообщалось, что в Архангельской области 57-летняя россиянка зарезала показавшего ей кукиш брата.

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Владимир Седов
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