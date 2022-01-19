Глава ВОЗ оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

По его словам, пандемия пока не завершилась. Гебрейесус отметил, что в условиях невероятного глобального распространения омикрона есть вероятность появления новых вариантов. Он подчеркнул, что именно поэтому отслеживание и оценка нынешней ситуации исключительно важны.

Помимо этого, глава ВОЗ призвал изменить модель распространения вакцин от COVID-19 в мире. Он добавил, что в противном случае человечество может вступить во вторую еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал группы риска при омикрон-штамм. По словам Крючкова, от нового штамма коронавируса будут чаще умирать пожилые и дети до трех лет. «Омикрон начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до 3 лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице», — заявил специалист.

