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Иммунолог назвал группы риска при омикрон-штамме

Иммунолог Крючков: от омикрон-штамма будут чаще умирать пожилые и дети до трех лет

Фото: Pixabay

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал группы риска при омикрон-штамме в беседе в URA.RU.

По словам Крючкова, от нового штамма коронавируса будут чаще умирать пожилые и дети до трех лет. «Омикрон начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до 3 лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице», — заявил специалист. Он также добавил, что к вирусу более устойчивы подростки, так как в этот период иммунная система находится в активной фазе.

Ранее главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах омикрона. По его словам, следует исключить лечение антибиотиками и оставаться дома. Жаропонижающие препараты стоит пить только при температуре выше 38 градусов. Также при омикроне могут помочь капли от насморка, полоскание горла и промывание носа солевым раствором.

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Марина Совина
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