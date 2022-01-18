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Российский врач дал рекомендации по лечению при первых симптомах омикрона

Врач Тяжельников: при первых симптомах омикрона следует исключить лечение антибиотиками

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При первых симптомах заражения омикрон-штаммом коронавируса следует исключить лечение антибиотиками. Такие рекомендации дал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, его слова передает РИА Новости.

«Среди основных симптомов отмечаются боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, насморк. Все это дает основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ», — рассказал российский врач.

Специалист предупредил, что при первых признаках заболевания следует оставаться дома. Жаропонижающие препараты следует пить только при температуре выше 38 градусов. Также при омикроне могут помочь капли от насморка, полоскание горла и промывание носа солевым раствором.

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Антибиотики против коронавируса бесполезны, напомнил врач. Вместо них он посоветовал пить противовирусные и противовоспалительные препараты. При боли в горле помогут пастилки, спреи и полоскания. Кроме того, нужно пить больше жидкости и исключить из рациона тяжелую пищу: жареные блюда, жирное и соленья.

Ранее российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал об омикрон-штамме после того, как сам им заразился. По его словам, заболевание начинается с насморка, редко с кашля, так как последний обычно приходит на этапе выздоровления. В большинстве случаев не отмечается потеря обоняния, однако у некоторых наблюдается ларингит с изменением голоса.

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Никита Абрамов
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