Обнаружена ежедневно взрывающаяся звезда

Астрономы Университета штата Луизиана (США) наблюдали звезду V2487 Oph, которая ежедневно производит супервспышки. Об открытии сообщается в препринте статьи, опубликованной на сайте arXiv.

Супервспышками называют массивные выбросы энергии, которые по силе на несколько порядков больше силы типичных солнечных вспышек. Производящая их звезда V2487 Oph является рекуррентной новой — катаклизматической переменной, состоящей из белого карлика, который перетягивает материал от звезды-компаньона. Новые усиливают свою светимость в тысячи или даже миллионы раз в результате мощных взрывов на поверхности.

Классические новые изменяют свой блеск с долгим периодом (до ста тысяч лет), однако рекуррентные делают это гораздо чаще. Для V2487 Oph, которую обнаружили 15 июня 1998 года, период между увеличениями яркости составляет 18 лет, таким образом следующее событие, вероятно, произойдет очень скоро. В прошлый раз пиковое значение звездной величины составило 9,5.

Согласно наиболее вероятному сценарию, супервспышки на V2487 Oph объясняются влиянием магнитных полей. Силовые линии магнитного поля над аккреционным диском скручиваются, а магнитное пересоединение высвобождает энергию, которая видна как яркая вспышка. Таким образом, V2487 Oph в настоящее время является самой экстремальной звездой среди тех, что производят супервспышки, демонстрирует наибольшую зарегистрированную энергию вспышки (1,6 на 10 в 39-ой степени эрг) и самую высокую частоту возникновения.