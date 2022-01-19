Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Союзник России прекратит поставки газа в Турцию

Иран прекратит поставки газа в Турцию в связи с технической неисправностью

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран прекратит поставки газа в Турцию до конца января. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на турецкий газотранспортный оператор Botas.

Иранская национальная газовая компания уведомила турецкую сторону, что поставок топлива не будет в течение десяти дней начиная с 20 января из-за форс-мажорных обстоятельств — в связи с технической неисправностью. 17 января поставки газа из Ирана уже упали до 30 процентов суточного контрактного объема.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Иран — это важный союзник России, который также отстаивает принципы международного права и договоренности.

Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия и Иран. В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании увеличить поставки природного газа по «Турецкому потоку».

Он был запущен в начале 2020 года. Мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров. В первый год он был загружен на 43 процента. В первом квартале 2021 года загрузка выросла до 73 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Сериал по «Властелину колец» обзавелся полным названием
Украинский журналист Гордон сообщил об обстреле его офиса
Билл Гейтс предрек миру пандемии страшнее коронавируса
Россиянку лишили дома за долги сотен чужих людей
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Пять российских фильмов попали в программу Берлинского фестиваля
Семак посетовал на недостаточно высокий бюджет «Зенита» для успехов в Европе
Крупнейшие авиакомпании мира отменили часть рейсов в США из-за вышек 5G
Раскрыт первый девайс Samsung с «монобровью»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter