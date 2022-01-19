Союзник России прекратит поставки газа в Турцию

Иран прекратит поставки газа в Турцию до конца января. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на турецкий газотранспортный оператор Botas.

Иранская национальная газовая компания уведомила турецкую сторону, что поставок топлива не будет в течение десяти дней начиная с 20 января из-за форс-мажорных обстоятельств — в связи с технической неисправностью. 17 января поставки газа из Ирана уже упали до 30 процентов суточного контрактного объема.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Иран — это важный союзник России, который также отстаивает принципы международного права и договоренности.

Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия и Иран. В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании увеличить поставки природного газа по «Турецкому потоку».

Он был запущен в начале 2020 года. Мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров. В первый год он был загружен на 43 процента. В первом квартале 2021 года загрузка выросла до 73 процентов.