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В Бразилии задумались о запрете Telegram

Valor Economico: бразильский суд обсудит запрет в стране мессенджера Telegram

Фото: Shutterstock

Бразильский суд уже в ближайшее время может обсудить запрет в стране Telegram. О том, что местные власти задумались о блокировке мессенджера, журналисты РИА Новости сообщают со ссылкой на местное издание Valor Economico, которое получило информацию от источника в Высшем избирательном суде (TSE) Бразилии.

«Председатель TSE Луис Роберту Баррозу намерен привлечь других членов суда к обсуждению мер в отношении Telegram. Уже больше месяца судья пытается без успеха связаться с представителями мессенджера. Не исключена его блокировка», — говорится в материале издания.

Журналисты отмечают, что Баррозу подозревает Telegram в распространении ложной информации. Он направлял в адрес мессенджера как электронные, так и обычные бумажные письма, с предложением обсудить меры, которые Telegram мог бы предпринять для обеспечения безопасности предстоящих в этом году выборов президента Бразилии. Ответов на свои сообщения он не получил. Отдельно уточняется, что с WhatsApp, Twitter и Facebook выйти на контакт удалось.

«По мнению представителей TSE, Telegram используется для распространения теорий заговора и ложной информации об избирательной системе», — отмечает Valor Economico.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер предупредила об отключении работы мессенджера Telegram в случае невыполнения требований законов страны. Она отметила, что возможная блокировка приложения станет «крайней мерой».

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Артур Галеев
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