В Германии предупредили об отключении Telegram в случае невыполнения требований

Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупредили об отключении работы мессенджера Telegram в случае невыполнения требований законов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Фезер заявила, что работу Telegram в Германии могут приостановить, если руководство мессенджера не будет выполнять требования законов ФРГ. Она отметила, что возможная блокировка приложения станет «крайней мерой».

Ранее сообщалось, что министр юстиции ФРГ Марко Бушман пригрозил Telegram миллионными штрафами в случае продолжения невыполнения немецкого законодательства. По его словам, мессенджер должен был назначить контактное лицо в Германии и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте.

13 декабря Фезер призвала регулировать контент в мессенджере Telegram в целях борьбы с разжиганием ненависти в интернете. «Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете», — заявила политик. Она напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило два дела против Telegram о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях.