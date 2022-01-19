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Умер бывший креативный директор Vogue и экс-главред Numero Russia

Креативный директор Vogue и экс-главред Numero Russia Андре Леон Телли умер в 73 года

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Бывший главный редактор модных журналов Vogue и Numero Russia Андре Леон Телли умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно материалу, журналист скончался в Нью-Йорке, в больнице в городе Уайт-Плейнс. Причины смерти Телли не раскрываются.

Свою карьеру в модной индустрии Телли начал с работы в журнале Interview Энди Уорхола. После этого журналист писал материалы в издания Women’s Wear Daily, W и The New York Times. В 1980-годах он занял пост редактора отдела новостей моды в американской версии журнала Vogue, впоследствии став ее креативным директором. Американец проработал там на руководящей должности до 1995 года.

В 2013 году Телли назначили главным редактором российской версии журнала Numero. Там он проработал один год и ушел в связи с окончанием контракта.

Андре Леон Телли считался главным проводником для темнокожих моделей и начинающих дизайнеров в индустрию моды.

Ранее в январе модельер и основатель Cerruti Нино Черрути умер на 92-м году жизни. Он скончался в больнице города Верчелли, куда ранее был доставлен для операции на бедре. Благодаря Черрути свою карьеру начали Джорджо Армани и другие известные деятели моды. Он сам являлся официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

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Таисия Косинцева
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