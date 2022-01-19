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Названа оптимальная для здоровья температура дома

«РГ»: оптимальную температуру для здоровья в доме сочли в пределах от 19 до 24 градусов

Фото: Unsplash

Слишком жаркий или сухой воздух снижает сопротивляемость респираторным инфекциям, в том числе коронавирусу. Оптимальную для здоровья температуру назвали в Роспотребнадзоре, сообщает «Российская газета» (РГ).

Согласно санитарным нормам, лучшая температура для детских садов находится в пределах от плюс 19 до плюс 21 градуса Цельсия. В школьных классах Роспотребнадзор советует поддерживать температуру от 18 до 24 градусов, в палатах больниц — от 20 до 26 градусов. На эти же показатели советуют ориентироваться при регулировании отопления в своей квартире.

В Роспотребнадзоре напомнили, что несоблюдение параметров микроклимата может привести к распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Также необходимо регулярно проветривать помещение, обеспечивая необходимый уровень влажности воздуха. При слишком высокой температуре и недостаточной влажности может ухудшиться самочувствие. Среди симптомов — нарушение сна, повышенная утомляемость, ослабление память и снижение работоспособности.

Ранее в декабре россиянам перечислили правила выбора одежды зимой. Чтобы защитить свое здоровье, не стоит оставлять открытых мест. Также необходимо защищать руки варежками или перчатками, закрывать шею и лицо шарфом, носить плотно прикрывающую уши шапку.

Нина Ташевская
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