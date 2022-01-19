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В России разработали ускоренный метод тестирования на COVID-19

Минобороны объявило о создании в России ускоренного метода тестирования на COVID-19

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Минобороны объявило о создании в России ускоренного метода тестирования на коронавирус. Результат будет доступен в течение получаса. Об этом заявили в среду, 19 января, в военном ведомстве, передают «Известия».

При этом точность тестирования составит не менее 95 процентов, заверили в Минобороны. Уточняется, что в составе набора есть специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту. В связи с этим к выполнению исследования можно приступить сразу.

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В ведомстве добавили, что отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов и реактивов.

Подчеркивается, что новая разработка полностью совместима с оборудованием для обычных ПЦР-исследований.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сообщал, что в Санкт-Петербурге началась разработка теста на иммунитет к COVID-19 в виде реакции Манту.

Он счел данные исследования очень перспективными. Зверев напомнил, что тесты на клеточный иммунитет относятся к дорогостоящим процедурам.

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Анна Щербакова
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