Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Розовые маски для сотрудников полиции стали объектом шуток в соцсетях

Сотрудники итальянской полиции взбунтовалась, когда получили партии розовых масок

Фото: Vincenzo Pinto / Getty Images

Розовые медицинские маски, которые власти Италии хотели раздать сотрудникам местной полиции, стали объектом шуток в соцсетях. Соответствующие публикации появились в Twitter.

Согласно информации The Guardian, сотрудники итальянской полиции взбунтовалась после того, как получили партии розовых масок для ношения при исполнении служебных обязанностей. По их мнению, данный цвет не сочетается с их униформой и может «навредить имиджу учреждения».

Материалы по теме:
«Это демонстрация свободы» Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
«Это демонстрация свободы»Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
2 ноября
«Бить за такое — уже не норма» Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
«Бить за такое — уже не норма»Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
26 декабря

Пользователи сети принялись обсуждать данный инфоповод и начали создавать мемы на тему униформы итальянских офицеров. «Когда я говорю, что ненавижу итальянских мужчин, потому что они излучают токсичную маскулинность, я имею в виду именно подобные случаи», «Представьте себе врача, который во время операции откажется от использования важного инструмента, потому что он розовый», «Умора, итальянские полицейские в смятении, потому что маски "эксцентричного цвета" не излучают достаточно авторитета», «Так бы они были похожи на розовых пантер», — высказывались они.

Будет ли партия масок заменена защитными аксессуарами других цветов пока неизвестно.

В августе супермодель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы бренда Jaquemus и стала мемом в соцсетях. На одном из кадров она позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Ее образ дополнили прямоугольная сумка такого же цвета, а также крупные серьги. Дженнер снялась боком к камере, держась руками и ногами за зеленый канат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Курс рубля взлетел
Главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» обвинили по двум статьям УК
В Польше побоялись приманки «Газпрома»
США увеличат военную помощь Украине и усилят сотрудничество из-за России
Транзит газа через Украину рекордно рухнул
Пассажиры разобрали машину каршеринга на части ради продажи
Боровшегося с коррупцией в Минобороны россиянина осудили на пять лет
Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней принц Эндрю исчез из соцсетей
В Швейцарии возбудили уголовное дело о копировании данных россиянина Клюшина
Продюсер рассказал о сотнях миллионов рублей «под подушкой» Градского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter