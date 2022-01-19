Розовые маски для сотрудников полиции стали объектом шуток в соцсетях

Розовые медицинские маски, которые власти Италии хотели раздать сотрудникам местной полиции, стали объектом шуток в соцсетях. Соответствующие публикации появились в Twitter.

Согласно информации The Guardian, сотрудники итальянской полиции взбунтовалась после того, как получили партии розовых масок для ношения при исполнении служебных обязанностей. По их мнению, данный цвет не сочетается с их униформой и может «навредить имиджу учреждения».

Пользователи сети принялись обсуждать данный инфоповод и начали создавать мемы на тему униформы итальянских офицеров. «Когда я говорю, что ненавижу итальянских мужчин, потому что они излучают токсичную маскулинность, я имею в виду именно подобные случаи», «Представьте себе врача, который во время операции откажется от использования важного инструмента, потому что он розовый», «Умора, итальянские полицейские в смятении, потому что маски "эксцентричного цвета" не излучают достаточно авторитета», «Так бы они были похожи на розовых пантер», — высказывались они.

Будет ли партия масок заменена защитными аксессуарами других цветов пока неизвестно.

В августе супермодель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы бренда Jaquemus и стала мемом в соцсетях. На одном из кадров она позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Ее образ дополнили прямоугольная сумка такого же цвета, а также крупные серьги. Дженнер снялась боком к камере, держась руками и ногами за зеленый канат.