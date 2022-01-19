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19-летняя теннисистка вышла на корт в украшениях за четыре миллиона рублей

Эмма Радукану приняла участие в Australian Open в дорогих украшениях Tiffany & Co

Фото: Quinn Rooney / Getty Images

Британская теннисистка Эмма Радукану приняла участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в дорогих украшениях ювелирного дома Tiffany & Co. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 19-летняя спортсменка одержала победу над бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс в первом круге соревнований, которые проходят в Мельбурне, Австралия. Девушка вышла на корт теннисного центра «Мельбурн Парк» в форме бренда Nike и различных аксессуарах Tiffany & Co.

Знаменитость надела кольцо, серьги и браслет за 4975, 2575 и 18,9 тысячи фунтов стерлингов (518, 268 тысяч и 1,9 миллиона рублей) соответственно. Свой образ она также дополнила еще одним браслетом и кулоном в виде креста, цена которых равна 3700 и 9875 фунтам стерлингов (385 тысяч и миллион рублей). Таким образом общая стоимость изделий составила 40 тысяч фунтов стерлингов (более четырех миллионов рублей).

В сентябре 2021 года Эмма Радукану стала амбассадором ювелирного дома Tiffany & Co. Чемпионка турнира «Большого шлема» подписала с брендом контракт, стоимость которого оценивается в два миллиона фунтов стерлингов. После этого она посетила Неделю моды в Лондоне, дополнив свой наряд марки Erdem украшениями Tiffany с драгоценными камнями — серьгами, браслетом и кольцом.

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Майя Пономаренко
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