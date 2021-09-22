18-летняя теннисистка насторожила фанатов многомиллионным контрактом

Британская теннисистка Эмма Радукану, которая выиграла Открытый чемпионат США (US Open), стала амбассадором ювелирного дома Tiffany & Co и насторожила фанатов. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Известно, что 18-летняя чемпионка турнира «Большого шлема» подписала с брендом контракт, стоимость которого оценивается в два миллиона фунтов стерлингов (200,4 миллиона рублей). После этого она посетила Неделю моды в Лондоне, дополнив свой наряд марки Erdem украшениями Tiffany с драгоценными камнями — серьгами, браслетом и кольцом.

«Я очень рада присоединиться к легендарной семье Tiffany в качестве лица бренда. Для меня было честью носить эти аксессуары в течение последних нескольких недель!» — написала Радукану в описании к посту в Instagram, который набрал почти 400 тысяч лайков за день.

Читатели издания выразили свое беспокойство по поводу контракта спортсменки. По мнению поклонников, бренды могут нечестно использовать популярность молодой теннисистки в своих целях. «Теннисное сообщество не должно позволить людям воспользоваться ее известностью», «Она прекрасна, надеюсь, что знаменитости не испортят ее», «Главное, чтобы она не забыла свое истинное предназначение», «Теннис должен быть на первом месте, надеюсь, с ней все хорошо», — высказывались они.

Ранее в сентябре костюм Эммы Радукану на чемпионате вызвал ажиотаж в сети. Девушка вышла на корт в красно-синем костюме в винтажном стиле, состоящем из облегающего топа на бретелях с V-образным вырезом и юбки-шорт. Сообщалось, что в течение того же дня юзеры полностью раскупили всю партию костюма, как у Радукану, в интернет-магазине Nike.

12 сентября Эмма Радукану одержала победу в решающем матче US Open над 19-летней канадкой Лейлой Анни Фернандес со счетом 6:4, 6:3.