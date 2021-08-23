Реклама с редким бриллиантом на Бейонсе разочаровала пользователей сети

Певица Бейонсе снялась в новой рекламе Tiffany и подверглась критике в соцсети

Американская певица Бейонсе снялась в рекламе ювелирного дома Tiffany вместе с мужем и разочаровала поклонников. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость сфотографировали в облегающем платье черного цвета люксового бренда Givenchy рядом с супругом, рэпером Jay-Z, который сидит в классическом костюме в кожаном кресле. Образ музыканта дополнили запонки и кольцо, дизайн которых разработал креативный директор Tiffany Жан Мишель Шлюмберже (Jean Michel Schlumberger).

Пару запечатлели на фоне картины Equals Pi американского художника Жан-Мишель Баския (Jean-Michel Basquiat), которая ранее не выставлялась на публике. Представители ювелирного дома выкупили полотно 1982 года специально для съемки рекламной кампании. Картина выполнена в бирюзовых тонах — фирменном цвете Tiffany.

Поп-исполнительница позировала перед фотографом в колье, которое украшает дорожка из бриллиантов и знаменитый 128-каратный желтый бриллиант. Ранее, помимо Бейонсе, его надевали всего три знаменитости: активистка Мэри Уайтхаус, актриса Одри Хепберн и певица Леди Гага.

Известно, что описанный алмаз был найден в Южной Африке более 140 лет назад основателем марки Tiffany Чарльзом Тиффани (Charles Tiffany). Стоимость колье с бриллиантом составляет 28 миллионов долларов (2,1 миллиарда рублей).

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к новой рекламе ювелирного дома. Некоторые юзеры раскритиковали фотографии, поскольку, по их мнению, они не отражают идеологию бренда. «Никакой концепции», «Вообще не считывается бренд, когда смотришь на фото», «Такое ощущение, что снимки делал дешевый фотограф», «Глупая съемка», «Полный провал», — высказывались они.

В то же время другие комментаторы восхитились кампанией, о чем принялись писать в комментариях под постами Бейонсе. «Лучшая пара!», «Мне нравится, как их образы перекликаются с картиной», «Просто роскошные», «Красивая съемка», «По крайней мере, это необычно для Tiffany», — отмечали фанаты.

В декабре 2020 года американцы разозлились из-за внешности российских девушек в модной съемке. Модели Алена и Анастасия снялись в одежде бренда певицы Бейонсе Ivy Park, после чего представители марки опубликовали их фото в Instagram. Вскоре комментаторы обвинили их в культурной апроприации и блэкфейсе.