Россиянин жестоко избил работника ТЦ ради бесплатного туалета

В Москве россиянин жестоко избил работника торгового центра «Звездочка» ради бесплатного туалета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 18 января. Мужчина попытался пройти в туалет без оплаты. Администратор отказал ему в этом, однако мужчина в ответ проявил агрессию и начал избивать сотрудника ТЦ. Он нанес ему несколько ударов, в том числе и по голове.

После этого нападавший воспользовался туалетом бесплатно и скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранительные органы.

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