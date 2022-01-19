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Россиянин жестоко избил работника ТЦ ради бесплатного туалета

В Москве мужчина после отказа в бесплатном посещении туалета избил сотрудника ТЦ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве россиянин жестоко избил работника торгового центра «Звездочка» ради бесплатного туалета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 18 января. Мужчина попытался пройти в туалет без оплаты. Администратор отказал ему в этом, однако мужчина в ответ проявил агрессию и начал избивать сотрудника ТЦ. Он нанес ему несколько ударов, в том числе и по голове.

После этого нападавший воспользовался туалетом бесплатно и скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранительные органы.

Ранее в Нижнем Новгороде дворникам не понравилось, что приезжий иностранец чистил снег с машины и скидывал все на асфальт. Сначала они начали ругать его, а после набросились на мужчину с лопатами. Пострадавший от дворников мужчина пригрозил подать на компанию в суд.

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Никита Абрамов
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