В российском городе дворники набросились с лопатами на иностранца

РЕН ТВ

Дворники в Нижнем Новгороде набросились с лопатами на иностранца, который приехал жить в Россию много лет назад из Индии, передает РЕН ТВ.

Работникам коммунальной службы не понравилось, что горожанин чистил снег с машины и скидывал все на асфальт. Они начали ругать иностранца при ребенке, набросились на него с лопатами, угрожали и пообещали вернуть весь снег обратно — с земли на автомобиль. По данным телеканала, Риту приехал в Россию из Индии много лет назад. Здесь он завел семью и стал отцом.

Пострадавший от дворников мужчина пригрозил подать на компанию в суд. Он подготовил обращение в прокуратуру и заявление в полицию, к которым приложит видеозапись конфликта.

Коммунальная компания принесла извинения жильцам дома.

В июне 2021 года в поселке Пушкинского района Петербурга неизвестные избили 42-летнего иностранца и пытались сжечь его заживо.