В Петербурге неизвестные пытались сжечь заживо иностранца и отрезать ему ухо

В поселке Пушкинского района Санкт-Петербурга неизвестные избили 42-летнего иностранца и пытались сжечь его заживо. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает ТАСС.

Уточняется, что злоумышленники облили потерпевшего бензином и подожгли. В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Под данным агентства, он является гражданином одного из государств Средней Азии.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, уже начались поиски подозреваемых в нападении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте, где произошел инцидент, нашли нож, на стене были выявлены капли крови, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, мигранту также частично отрезали ухо.