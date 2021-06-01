Девочка попыталась повторить тренд из TikTok, подожгла дом и попала в больницу

13-летняя Дестини из американского штата Орегон попала в больницу с ожогами третьей степени после попытки повторить тренд из TikTok. Как сообщает ABC News, записывая видео для соцсети, она чуть не сожгла дом.

Сестра девочки рассказала, что инцидент произошел 13 мая, однако Дестини до сих пор находится в реанимации. Особенно сильно она обожгла шею и правую руку. Подростку сделали уже три операции по пересадке кожи.

Дестини пока не может говорить, однако ее родственники восстановили картину произошедшего. Они нашли в ванной свечу, зажигалку и бутылку медицинского спирта, а также телефон, в котором было открыто приложение TikTok. По их мнению, девочка хотела повторить популярный в соцсети тренд, участники которого рисуют легковоспламеняющейся жидкостью узор на зеркале, а затем поджигают его.

По мнению сестры подростка, бутылка медицинского спирта, которую она приготовила для съемки ролика, взорвалась, так как помещение плохо вентилировалось. Огонь перекинулся на Дестини и предметы обстановки в ванной комнате.

«Я была в гостиной и разговаривала с мамой, когда услышала, как она прокричала мое имя. Я открыла дверь ванной, она была вся в огне. Дестини была в огне. Все вещи были в огне», — рассказала Кимберли Крейн (Kimberly Crane), мать Дестини.

По словам врачей, на восстановление после ожогов подростку понадобится несколько месяцев. Дестини придется пройти реабилитацию, чтобы добиться подвижности шеи, плеч и пальцев.

Ранее родители подростков, пользующихся TikTok, предупредили о новом опасном тренде. По мнению взрослых, юные блогеры намеренно убегали из дома на 48 часов, чтобы проверить, сколько внимания они привлекут своим отсутствием.