Интернет и СМИ
 
Последние новости
Русским откажут в праве считаться коренным народом Украины
Умер один из богатейших китайцев
В США оценили вероятность налаживания отношений с Россией
В МИД Армении удивились намерению Пашиняна подписать договор с Азербайджаном
Россиянам назвали помогающие в жару продукты
Пользователи WhatsApp предупредили о способе кражи аккаунта через друзей
«Газпром» расхотел строить газопроводы до Индии и Японии
Россияне повально заинтересовались одним видом отдыха этим летом
В Германии назвали преимущество России в третьей мировой войне
США осознали Китай «хозяином» Луны
Новости партнеров

Родители предупредили о новом опасном тренде в сети

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tim Samuel / Pexels

Среди родителей подростков, регулярно публикующих ролики в соцсети TikTok, возникли опасения по поводу предполагаемого нового опасного тренда. Как сообщает The Independent, ради нового видео юные блогеры намеренно убегают из дома на 48 часов.

По словам одного из пользователей, челлендж подразумевает, что дети от 14 лет бесследно исчезают, «чтобы посмотреть, насколько много внимания и истерии они смогут вызвать» своим отсутствием.

Слухи о подобном тренде начали появляться после того, как две школьницы в возрасте 14 и 15 лет пропали без вести на выходных в британском городе Стоктон. Подростков нашли, однако в полиции не указали на наличие прямых доказательств того, что они сбежали из дома ради ролика в TikTok.

Тем не менее обеспокоенные родители настаивают на серьезности ситуации. Они считают, что тренд популярен потому, что блогер получает множество упоминаний и репостов в социальных сетях, когда близкие его ищут. Многие отмечали, что подобные случаи фиксируются в разных странах мира, не только в Англии. Однако другие скептически отнеслись к подобным утверждениям, приведя в пример то, что дети регулярно пропадали и раньше и зачастую либо сами возвращались, либо были найдены в первые часы после обращения в полицию.

Ранее сообщалось, что российские школьники из Каспийска попали в больницу после того, как их старшие товарищи поиграли с ними в игру из TikTok. Семиклассники решили подшутить над второклассниками, подсмотрев идею во флешмобе из соцсети.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Here’s what we know about the alleged ‘TikTok trend’ where kids go missing for 48 hours
12-летний школьник повторил опасный челлендж из TikTok и повредил мозг
Девушки оказались под угрозой предстать раздетыми перед пользователями сети
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0131 января

«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»

Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
00:3115 мая

Стало известно о роспуске атаковавшей американский трубопровод группы хакеров

12:5516 мая

Онищенко обвинил Малышеву в дезинформации и некомпетентности

12:2716 мая

Россиян предупредили о новой схеме обмана под видом изменения политики WhatsApp

Интернет и СМИ00:0125 февраля

«Люди жаждут интимного опыта»

Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
08:1316 мая

Мясников назвал неочевидную ошибку при измерении давления

23:4715 мая

Эксперт предупредил россиян о рисках обновленных правил использования WhatsApp

16:5315 мая

Хинштейн заявил о возможности ограничить работу WhatsApp в России

Интернет и СМИ00:0317 февраля

«Нет, не тресну!»

38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
14:0615 мая

Итальянская блогерша стала наследницей престола

13:4415 мая

Жириновский «закрыл» шоу Урганта

13:0415 мая

Трамп захотел получать деньги за подписчиков в соцсетях

Россия
Врач назвал самые распространенные виды рака у москвичей
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
В Госдуме оценили идею использовать труд заключенных вместо мигрантов
В России стартовал очный этап конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Москалькова предложила амнистировать осужденных по нетяжким статьям
Все материалы
Мир
В Германии назвали преимущество России в третьей мировой войне
В ХАМАС перечислили требования к Израилю для перемирия
Россиянин попал в плен к пиратам в Африке
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
В ХАМАС заявили о готовности месяцами бомбить Израиль
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
«Газпром» расхотел строить газопроводы до Индии и Японии
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Группа «Регионы» принудила «Траст» реструктуризировать долг ТЦ «Июнь»
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Энергомост в Крым получил повреждение
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Все материалы
Силовые структуры
Вора в законе Армена Хохла заподозрили в создании и руководстве ОПГ
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Московский прокурор выпал из окна
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Генпрокуратура вернула на доследование дело генералов МВД
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Главный следователь полиции Москвы собралась увольняться
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире
Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость
В Сбере назвали технологии будущего
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Главную силу России назвали критической слабостью США
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Умер самый успешный мотогонщик СССР
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Александр Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Фергюсон отверг идею о завершении карьеры
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высмеял Жириновского с помощью буквы «Г»
Okko представил новый комедийный сериал «Стриптизеры»
Око за оком
 
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о домогательствах со стороны режиссера
The Late Late Show with James Corden... LOS ANGELES - DECEMBER 12: The Late Late Show with James Corden airing Tuesday, December 11, 2018, with guests Ellen DeGeneres and Patrick Wilson«Меня это уничтожило»
Как любимица Америки и легенда стендапа лишилась всего из-за секс-скандала
Российские соцсети покажут «Евровидение»
Остров девственников
Как тысячи людей из интернета захотели создать свое государство, а в президенты позвали Илона Маска
Все материалы
Ценности
Новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Невеста пожаловалась на выбор наряда мачехи на свадьбу и обрела поддержку в сети
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Модель Playboy сделала пластику на миллионы рублей и пожалела о новой внешности
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Завод по производству виски нанял на работу собаку
Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Близнец узнал о свадьбе брата с его бывшей возлюбленной и отказался быть шафером
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
Врачи назвали упражнения для снижения давления
Все материалы
Geely привезет в Россию шесть кроссоверов за четыре года
Голая сила: что такое нейкед-байк
Знакомимся с мощью и высокими технологиями двухколесных уличных бойцов
Из Volkswagen Taos сделали кроссовер для путешествий с компасом в зеркале
Тест рамного Haval H9: обновился, но наполовину
Ездим на китайском внедорожнике, который сделали более современным
Стартовали продажи «подключенной» версии Lada Granta
Автомобильный квиз №11
Игра для тех, кто отличит transaxle от Trans Am
ГИБДД выступила за скоростной лимит 30 км/ч на некоторых улицах Москвы
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы