Родители предупредили о новом опасном тренде в сети

Среди родителей подростков, регулярно публикующих ролики в соцсети TikTok, возникли опасения по поводу предполагаемого нового опасного тренда. Как сообщает The Independent, ради нового видео юные блогеры намеренно убегают из дома на 48 часов.

По словам одного из пользователей, челлендж подразумевает, что дети от 14 лет бесследно исчезают, «чтобы посмотреть, насколько много внимания и истерии они смогут вызвать» своим отсутствием.

Слухи о подобном тренде начали появляться после того, как две школьницы в возрасте 14 и 15 лет пропали без вести на выходных в британском городе Стоктон. Подростков нашли, однако в полиции не указали на наличие прямых доказательств того, что они сбежали из дома ради ролика в TikTok.

Тем не менее обеспокоенные родители настаивают на серьезности ситуации. Они считают, что тренд популярен потому, что блогер получает множество упоминаний и репостов в социальных сетях, когда близкие его ищут. Многие отмечали, что подобные случаи фиксируются в разных странах мира, не только в Англии. Однако другие скептически отнеслись к подобным утверждениям, приведя в пример то, что дети регулярно пропадали и раньше и зачастую либо сами возвращались, либо были найдены в первые часы после обращения в полицию.

Ранее сообщалось, что российские школьники из Каспийска попали в больницу после того, как их старшие товарищи поиграли с ними в игру из TikTok. Семиклассники решили подшутить над второклассниками, подсмотрев идею во флешмобе из соцсети.