Российские школьники получили сотрясения и переломы после игры из TikTok

Российские школьники из Каспийска попали в больницу после того, как их старшие товарищи поиграли с ними в игру из TikTok. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, семиклассники решили подшутить над второклассниками, подсмотрев идею в прошлогоднем флешмобе Skull Breaker. Суть развлечения заключается в том, что один человек высоко подпрыгивает, а двое стоящих по бокам (заранее сговорившись) одновременно бьют его по обеим ногам. В результате, жертва подсечки падает на спину и ударяется головой.

Оба второклассника, над которыми подшутили старшие товарищи, оказались на больничных койках с серьезными травмами. Один из них получил сотрясение мозга и повреждение коленного сустава, а у второго врачи диагностировали перелом бедра со смещением костей и гематомы.

Ранее в TikTok обнаружили смертельный челлендж под названием «Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет». Журналисты предполагают, что флешмоб может быть связан с рядом происшествий с летальным исходом.