Видео из TikTok помогло девушке обнаружить смертельно опасную болезнь

Жительница английского города Барнсли, графство Саут-Йоркшир, обнаружила у себя смертельно опасную болезнь благодаря видео из TikTok. Об этом сообщает Examiner Live.

7 января 22-летняя работница больницы Кэти Клейдон (Katie Claydon) посмотрела ролик о том, как обследовать грудь на наличие раковой опухоли в домашних условиях. Она последовала советам и нащупала подозрительное новообразование. После этого девушка прошла обследование в больнице, которое подтвердило у нее рак молочной железы.

«Честно говоря, я и не догадывалась, что у людей моего возраста может быть рак молочной железы», — признается Клейдон. 27 января она перенесла лампэктомию и биопсию сигнального лимфатического узла, а 4 февраля узнала, что рак не распространился на лимфоузлы и опухоль благополучно удалена. Тем не менее, британке еще предстоит пройти курс химиотерапии и обсудить с онкологом дальнейший план лечения.

После того как у Клейдон диагностировали рак, она создала аккаунт @dearcancer_itskatie в Instagram. Там она рассказывает про свой опыт борьбы с раком и призывает людей обследоваться на наличие опухоли вне зависимости от возраста. На ее страницу подписаны более тысячи людей.

Ранее сообщалось, что спортивный лифчик помог британке обнаружить у себя раковую опухоль. Поначалу женщина думала, что бюстгальтер просто ей не подходит, однако тянущее ощущение в груди заставило ее пойти к врачу.