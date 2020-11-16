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Лифчик помог женщине обнаружить раковую опухоль

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Фото: Pixabay.com

Спортивный лифчик помог британке обнаружить у себя раковую опухоль. Поначалу женщина думала, что бюстгалтер просто ей не подходит, однако тянущее ощущение в груди заставило ее пойти к врачу. Об этом пишет Manchester Evening News.

В 2016 году женщина решила вернуться в форму после родов и во время занятий фитнес стала замечать тянущее ощущение в правой груди. По словам 40-летней британки, она списала все на неудобный бра от спортивного костюма.

Однако когда боль усилилась, мать женщины уговорила ее сходить к врачу. Несколько осмотров не выявили у британки никаких отклонений, но после биопсии медики подтвердили у нее рак молочной железы.

Впоследствии женщина прошла несколько курсов химиотерапии, антибиотиков и других видов лечения. Наконец, 10 месяцев спустя, болезнь отступила. Несмотря на то, что ее бабушка и двоюродная бабушка также страдали раком груди, в организме британки не выявили мутаций, делающих ее склонной к этому болезни.

Ранее жительница Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит обнаружила рак молочной железы, увидев фотографию со свадьбы. Невеста получила снимки с торжества и заметила большую шишку в области груди. На следующий день она обратилась к врачу, который диагностировал злокачественную опухоль.

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