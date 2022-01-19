Женщина родила пять пар близнецов

Жительница Саудовской Аравии в возрасте 34 лет родила пять пар близнецов. Об этом сообщает местное издание Saudi Gazette.

Отмечается, что роды состоялись 12 января в относящейся к Вооруженным силам (ВС) Саудовской Аравии больнице имени короля Сальмана в городе Табук.

Женщина несколько недель находилась под пристальным присмотром медиков во главе с руководителем отдела акушерства и гинекологии Аттыей аз-Захрани.

Вес каждого из десяти новорожденных составляет от 950 до 1,1 тысячи граммов. Все дети абсолютно здоровы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния у женщины начались роды прямо перед наступлением Нового года. В итоге у нее родились близнецы — мальчик и девочка, — один из которых появился на свет в 23:45, а вторая с разницей в 15 минут, ровно в полночь. Их мать Фатима Мадригал (Fatima Madrigal) призналась, что считает невероятно удивительным иметь детей-близнецов с разными днями и годами рождения.