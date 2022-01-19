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Популярный рэпер купил дом из разных эпох

Рэпер Tyler, The Creator купил дом в Лос-Анджелесе за 7,9 миллиона долларов
Тайлер Оконма

Тайлер Оконма. Фото: Rob Grabowski / AP

Американский рэпер Тайлер Оконма, известный под псевдонимом Tyler, The Creator, купил дом в Лос-Анджелесе. Необычный дизайн особняка за 7,9 миллиона долларов (около 606,2 миллиона рублей) представляет собой смешение разных эпох, сообщает Architectural Digest.

Построенное в 1965 году здание передает атмосферу середины прошлого века, при этом внутри дом площадью в 541 квадратный метр выглядит современно. В нем также есть часть в стиле 90-х годов: именно тогда была достроена хозяйская комната — спальня площадью в 140 квадратных метров с камином, встроенными в стену шкафами, офисным пространством и отдельной ванной с окном во всю стену и мраморной плиткой.

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Всего в особняке популярного артиста четыре комнаты и четыре ванные. Повсюду французские окна и стеклянные двери, позволяющие наслаждаться видом на город. Задний двор небольшой — значительная часть земли ушла под хозяйскую комнату. Однако на нем помещаются камин, бассейн и кухня для барбекю.

Ранее в январе обладателем недвижимости в Лос-Анджелесе стал звезда культовой комедии «Очень страшное кино». Марлон Уайанс купил современную ферму с пятью спальнями и впечатляющим задним двором. Дом обошелся актеру в 5,3 миллиона долларов (около 405,7 миллиона рублей).

Нина Ташевская
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