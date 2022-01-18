Звезда «Очень страшного кино» купил ферму за пять миллионов долларов

Комедийный актер Марлон Уайанс купил современную ферму в элитном районе Лос-Анджелеса Энсино. Недвижимость обошлась звезде фильма «Очень страшное кино» в 5,3 миллиона долларов (около 405,7 миллиона рублей), сообщает Architectural Digest.

Площадь нового дома Уайанса составляет примерно 465 квадратных метров. В нем есть пять спален, пять ванных и просторная гостиная со смежной столовой. Снаружи имеется крытая трапезная, а также бассейн, спа, очаг для костра, гостевой дом и небольшой баскетбольный корт. Личность предыдущего владельца недвижимости неизвестна.

Ранее в январе сообщалось, что в Лос-Анджелесе продается дом звезды британского кино Майкла Йорка. Особняк актера из фильма «Кабаре» стоит почти на два миллиона долларов дороже купленной Уайансом современной фермы. Йорк отметил, что провел в этом доме большую часть своей жизни.

В Лос-Анджелесе живут не только звезды — последние десять лет в голливудском парке обитает горный лев. Опасный хищник успел стать местной знаменитостью и даже получить собственную линию одежды. По мнению американцев, разрешая диким животным жить в городах, они спасают планету.