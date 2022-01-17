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В США предложили пожить в доме легенды британского кино

Dirt: легенда британского кино Майкл Йорк продает дом с мотелем за 7 миллионов долларов

Фото: Chris Stinner / Hilton & Hyland Real Estate

На рынке недвижимости США появилось предложение пожить в доме звезды фильма «Кабаре» года Майкла Йорка. Легенда британского кино продает свою недвижимость в западном Голливуде, сообщает Dirt.

Резиденцию с тремя спальнями и тремя ванными можно купить за 6,9 миллиона долларов. Дом был построен в 1940-х годах. Помимо основных комнат в нем также находятся две гостевые с отдельными выходами на улицу. Снаружи дома располагается огражденный воротами мотель, два гаража и бассейн. Вся недвижимость занимает два участка земли, площадь которых суммарно составляет 26 соток.

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Майкл Йорк и его жена Пэт заселились в дом в 1976 году. «Пэт и я провели в этом очаровательном поместье свою юность, наблюдая за развитием еще молодого в те времена Лос-Анджелеса», — поделился актер. За годы жизни в резиденции пара устроила множество ужинов и чаепитий для своих друзей, в число которых входили бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, актер Стив Мартин и другие.

Ранее в январе дом в Лос-Анджелесе также продал рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Пи Дидди. В особняке проживала бывшая возлюбленная артиста, модель Ким Портер, которая умерла от пневмонии в 2018 году.

Нина Ташевская
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