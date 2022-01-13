Известный рэпер избавился от дома умершей модели

Известный американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Пи Дидди, избавился от своего дома в Лос-Анджелесе. В особняке проживала бывшая возлюбленная артиста, модель Ким Портер, которая умерла от пневмонии в 2018 году, сообщает Mansion Global.

Особняк находится в районе Толука-Лейк. Комбс выручил от продажи 6,5 миллиона долларов (более 486 миллионов рублей). Артист владел резиденцией с 2009 года, когда приобрел ее за 5,25 миллиона долларов. Портер проживала в доме вместе с тремя детьми.

Дом занимает площадь почти в 930 квадратных метров. Внутри шесть спален, столько же ванных комнат, гостиная с камином и кухня, совмещенная со столовой. На участке также есть бассейн, SPA-зона, спортивная площадка и гараж на три машины. По словам риелторов, особняк считается одним из самых больших и величественных в районе.

О смерти Портер в ноябре 2018 года сообщил таблоид TMZ. Модель скончалась в возрасте 47 лет, в последние дни жизни она боролась с гриппом или пневмонией. Тело было обнаружено у нее дома, запрещенных веществ на месте смерти не было.