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Известный рэпер избавился от дома умершей модели

Американский рэпер Пи Дидди за $6,5 миллиона продал дом, где умерла модель Ким Портер
Шон Комбс

Шон Комбс. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Известный американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Пи Дидди, избавился от своего дома в Лос-Анджелесе. В особняке проживала бывшая возлюбленная артиста, модель Ким Портер, которая умерла от пневмонии в 2018 году, сообщает Mansion Global.

Особняк находится в районе Толука-Лейк. Комбс выручил от продажи 6,5 миллиона долларов (более 486 миллионов рублей). Артист владел резиденцией с 2009 года, когда приобрел ее за 5,25 миллиона долларов. Портер проживала в доме вместе с тремя детьми.

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Дом занимает площадь почти в 930 квадратных метров. Внутри шесть спален, столько же ванных комнат, гостиная с камином и кухня, совмещенная со столовой. На участке также есть бассейн, SPA-зона, спортивная площадка и гараж на три машины. По словам риелторов, особняк считается одним из самых больших и величественных в районе.

О смерти Портер в ноябре 2018 года сообщил таблоид TMZ. Модель скончалась в возрасте 47 лет, в последние дни жизни она боролась с гриппом или пневмонией. Тело было обнаружено у нее дома, запрещенных веществ на месте смерти не было.

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Нина Ташевская
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