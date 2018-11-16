Найдена мертвой мать троих детей рэпера Паффа Дэдди

В США скончалась Ким Портер, бывшая девушка и мать детей рэпера Шона Комбса, известного как Дидди, Пафф Дэдди и Пи Дидди. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции.

Портер было 47 лет.

Причина смерти пока не установлена, однако известно, что Портер в последние несколько дней боролась с гриппом или пневмонией. Правоохранительные органы также не исключают, что она могла подхватить вирус во время недавнего путешествия в Африку.

Тело Портер было обнаружено у нее дома. Запрещенных веществ на месте смерти не обнаружено.

Роман между Портер и Комбсом начался в 1994 году, после чего они несколько раз расставались и сходились вновь. В последний раз они разошлись в 2007-м. У пары родилось трое детей.

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